Эксперт по авиабезопасности объяснил, как пассажир мог пронести пистолет на борт в Шереметьево

Специалист по безопасности полетов, бывший командир судна Александр Романов предположил, что пассажир мог пронести травматический пистолет на борт самолета через vip-зал.

«Я думаю будет большое разбирательство, потому что не должны были оружие на борт пронести, травматический или любой другой пистолет. Надо узнавать, как он проходил, где он проходил. Может у него какие-нибудь vip-залы были… Депутаты, высокопоставленные люди, там иногда закрывают глаза на это все», - сказал «Звезде» Александр Романов.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет «Аэрофлота», вылетевшей в 15:55 из Шереметьево в Бургас. Оказалось, что один пассажиров не сдал в багаж травматический пистолет, о чем сообщил бортпроводнику. Командир судна принял решение посадить самолет. Пассажира отправили в дежурную часть, где проверили все документы, а пистолет изъяли на хранение.

Александр Романов предположил, что после инцидента, у людей будет много проблем, кто работал на досмотре в эту смену.