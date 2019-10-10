Власти Ирана отпустили задержанную россиянку Юлию Юзик
В настоящий момент девушка уже направляется домой рейсом «Аэрофлота».
© Фото: Юлия Юзик, Facebook
Иранские власти приняли решение отпустить россиянку Юлию Юзик, ранее задержанную в Тегеране по подозрению в шпионаже. В настоящий момент девушка уже направляется домой рейсом «Аэрофлота».
«В результате совместных усилий МИД РФ и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», - цитирует РИА Новости сообщение посольства.
Сообщается, что самочувствие россиянки хорошее.
Напомним, причиной задержания россиянки стало подозрение в якобы шпионаже в пользу Израиля. Однако позже правительство Ирана заявило, что на самом деле у нее были проблемы с визой. В российском посольстве сообщили, что Юлия не поставила диппредставительство в известность о сложностях, возникших в Иране.