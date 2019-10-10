Анкара назвала число уничтоженных «боевиков» с начала операции в Сирии

С момента начала операции «Источник мира» в Сирии силы турецкой армии ликвидировали «174 террориста». Соответствующие данные приводятся министерством обороны Турции.

В частности, в заявлении турецкого военного ведомства уточняется, что в результате воздушной атаки в районе Рас эль-Айн были «уничтожены 19 террористов». Публикация была размещена в социальной сети Twitter.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за операцией турецких военных в Сирии. Он отметил, что готов нанести «тяжелый удар» по Турции, если та будет «играть не по правилам».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия турецкой армии сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога с одной стороны и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

* Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ