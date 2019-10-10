В МВД рассказали о судьбе пассажира с пистолетом на борту рейса Москва - Бургас

Пассажир, сообщивший о наличии у него травматического пистолета во время перелета из Москвы в Бургас, отправился к месту назначения после составления административного протокола сотрудниками транспортной полиции ростовского аэропорта Платов. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

«Самолет, летевший из Шереметьево в Бургас экстренно приземлился в аэропорту Платов в связи с тем, что один из пассажиров обнаружил, что у него в ручной клади был травматический пистолет. Так как мужчина забыл его сдать, он обратился к бортпроводнице, которая доложила о случившемся пилоту. Пилот принял решение приземлиться в аэропорту Платов до выяснения обстоятельств. К борту прибыли сотрудники транспортной полиции и доставили пассажира в дежурную часть. Полицейские выяснили, что на данный пистолет есть непросроченная лицензия. На данного гражданина был составлен административный протокол о нарушении транспортной безопасности. Самолет приземлился в 18:13 и вылетел в 20:36. Данный гражданин улетел этим же рейсом», - сообщили в МВД.

Напомним, 10 октября в аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бургас. Полет проходил в плановом режиме, однако один из пассажиров вспомнил, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Он сообщил об этом бортпроводнице, которая доложила об инциденте командиру судна. Капитан принял решение сесть в ближайшем аэропорту.

Как рассказали «Звезде» в пресс-служба аэропорта Шереметьево, по факту инцидента начата внутренняя проверка. Также руководство воздушной гавани приняло решение усилить контроль за работой инспекторов досмотра.