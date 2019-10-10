Стало известно о состоянии Заворотнюк после выписки из клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из столичной частной клиники, в которой она находилась больше месяца. В качестве возможной причины называется завершение лечения по ОМС и переход в другую клинику. Но в любом случае состояние артистки остается тяжелым. Об этом сообщает aif.ru.

По данным СМИ, новым местом лечения Заворотнюк может оказаться центр восстановления тяжелобольных, так как в результате болезни у нее оказалась парализована правая рука и развился парез правой части тела. Занятия эрготерапией и водные процедуры, проводимые в центре, могут поспособствовать восстановлению двигательной активности. Однако еще одной причиной перевода артистки в другую клинику может стать признание ее болезни неизлечимой.

Напомним, ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк может быть рак мозга. Проблемы со здоровьем появились у нее после рождения третьего ребенка.