Зеленский признался, что ему делают уколы для голосовых связок

Президенту Украины Владимиру Зеленскому медики сделали специальные уколы для поддержки голосовых связок. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем», - приводит издание слова главы государства.

После восьмичасовой пресс-конференции Зеленский заявил, что чувствует себя хорошо, однако его голос садится. В этот момент он жестом показал, что ему делают уколы для поддержания связок.

Во время пресс-конференции Зеленский рассказал, в том числе, о том, что Украина выйдет из Минского формата, если страна до 2020 года не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».