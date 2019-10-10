На Кубе избрали президента страны
Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель.
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Кубинский парламент избрал председателя Государственного совета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. Об этом говорится в сообщении Еl Nuevo Herald со ссылкой на итоги голосования в Национальной ассамблее.
Год назад Мигель Диас-Канель посещал Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Диас-Канель поговорили о расширении стратегического российско-кубинского партнерства и затронули вопросы международной и региональной повестки. Разговор также коснулся партнерства в военно-технической сфере.