На Кубе избрали президента страны

Кубинский парламент избрал председателя Государственного совета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. Об этом говорится в сообщении Еl Nuevo Herald со ссылкой на итоги голосования в Национальной ассамблее.

Год назад Мигель Диас-Канель посещал Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Диас-Канель поговорили о расширении стратегического российско-кубинского партнерства и затронули вопросы международной и региональной повестки. Разговор также коснулся партнерства в военно-технической сфере.