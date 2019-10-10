«Слишком организованно»: замдиректора онкоцентра имени Блохина оценил ситуацию с увольнениями

В НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина подано еще 4 заявления об увольнии, об этом сообщил главврач клинических институтов, замдиректора Игорь Дорошев.

«Четыре заявления были подписаны, о чем давно писала пресса. Сейчас четыре заявления были поданы, но оформлены не должным образом и по ним идет некоторая процедура. Я не знаю подписал сегодня Иван Сократович (Стилиди) или нет. Но еще четыре будет подписано, о чем он уже заявлял. В общей сложности будет не больше десяти заявлений об увольнении, включая тех активных, которые этот шум и устроили», - сказал Дорошев.

По мнению главврача клинических институтов онкоцентра, шумиха вокруг увольнения врачей «уж больно организована». Он высказал предположение, что врачами кто-то манипулирует специально.

«Судя по тому, как это происходит и в каких масштабах, есть у меня такое подозрение. Уж больно все организовано, уж больно все активно, шумно и для меня лично неожиданно», - высказал предположение Дорошев.

По мнению Дорошева, работа онкоцентра не нуждается в радикальных изменениях, несмотря на сложившуюся вокруг организации ситуацию.

Напомним, что скандал получил огласку, после публикации в Сети видеобращения нескольких специалистов НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина с угрозой уволиться, если не сменят их руководство.

Ранее директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина сообщила, что комиссия Минздрава РФ обнаружила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.