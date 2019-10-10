Денис Мацуев дал концерт в честь героев Ржевской битвы

Героям Ржевской битвы сегодня посвятил свой концерт известный пианист Денис Мацуев. Вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром он выступил в зале имени Чайковского в Москве. Маэстро исполнил бессмертные произведения великих русских композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Все средства от концерта пойдут на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Его строят к 75-й годовщине Победы недалеко от трассы М-9 в Тверской области. Возводят памятник на народные пожертвования.

«Это очень правильно то, что будет сделан мемориал, все средства от сегодняшнего концерта пойдут на этот мемориал, мы не должны забывать подвиг наших великих солдат», - сказал артист.

Ржевский мемориал Советскому солдату решили создать по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он будет возведен на месте кровопролитных боев. На данный момент на строительство собрано более 265 миллионов рублей.