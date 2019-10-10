Диетологи назвали опасность полного отказа от сахара

Чрезмерное употребление продуктов с сахаром грозит развитием ряда серьезных заболеваний. Но полностью отказываться от этого ингредиента нельзя, убеждена врач-диетолог Елена Толоконникова. Об этом она рассказала aif.ru.

По ее словам, у людей, которые полностью отказались от сахара и исключили его из рациона, могут появиться проблемы с внутренними органами, например с печенью или селезенкой. Также не исключено развитие артрита и тромбоза, или же появление склонности к депрессии.

Если полностью исключить сахар из рациона, то ухудшится работа мозга, убеждена эксперт. В связи с этим могут появиться проблемы с памятью.

В то же время, подчеркнула Толоконникова, полностью завязывать со сладким нельзя, поскольку кусочек шоколада после обеда пойдет на пользу. Если человек озабочен фигурой, следует обратить внимание на зефир, сухофрукты и цукаты.

Однако сахар, необходимый для нормального функционирования организма, можно получить не только из сладостей: овощи станут прекрасным источником. Например, следует обратить внимание на сладкий болгарский перец, свеклу, цветную капусту, кукурузу или репчатый лук.