Зеленский допустил выход Украины из Минских соглашений

Украина выйдет из Минского формата, если страна до 2020 года не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать “формулу Штайнмайера”, то нам придется выходить из минского процесса», - сказал президент Украины, отметив, что «это случится автоматически».

Ранее Зеленский заявил, что он выступает против военного варианта завершения конфликта на Донбассе. По словам главы государства, он хочет попробовать «благодаря "Минскому" и "Нормандскому" форматам найти пути» вернуть ДНР и ЛНР под контроль Киева.