Три гражданки РФ убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три гражданки России, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, напали на надзирательницу в тюрьме в пакистанской провинции Белуджистан. В результате атаки сотрудница правоохранительных органов погибла.

«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме “Гаддани”, совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», - сообщает МИД РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, россиянки были задержаны в прошлом году за незаконное пересечение границы между Ираном и Пакистаном вместе с восемью несовершеннолетними детьми.

Через пакистанскую территорию женщины собирались попасть в Афганистан для того, чтобы присоединиться к террористам.

*«Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ