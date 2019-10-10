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Три гражданки РФ убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Роман Захаров
20:32 10.10.2019
Россиянки являются сторонницами террористической организации ИГИЛ*.
Три гражданки РФ убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
© Фото: Christophe Gateau,dpa,Globallookpress

Три гражданки России, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, напали на надзирательницу в тюрьме в пакистанской провинции Белуджистан. В результате атаки сотрудница правоохранительных органов погибла.

«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме “Гаддани”, совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», - сообщает МИД РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, россиянки были задержаны в прошлом году за незаконное пересечение границы между Ираном и Пакистаном вместе с восемью несовершеннолетними детьми.

Через пакистанскую территорию женщины собирались попасть в Афганистан для того, чтобы присоединиться к террористам.

*«Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ

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