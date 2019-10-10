Рейс Москва - Бургас экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за мужчины с пистолетом

Сегодня в четверг, 10 сентября, в аэропорту Ростова-на-Дону вынужденную посадку совершил самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в болгарский город Бургас. По предварительной информации, инцидент произошел из-за пассажира, который неожиданно вспомнил, что забыл сдать в багаж травматический пистолет.

«Перед полетом пассажир забыл сдать травматический пистолет, и уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану, который принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств», - говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по СКФО.

После посадки, забывчивого пассажира доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств и проверки документов. Все бумаги на травматическое оружие у мужчины были, пистолет изъят на хранение, передает «Интерфакс-Юг».