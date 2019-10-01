В воронежском доме, где батареи били током, обнаружили проблемы с проводкой

Воронежская управляющая компания «Мастер», которая обслуживала многоэтажный дом, где били током батареи, сообщила о проблемах с проводкой в некоторых квартирах.

В минувшее воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 эвакуировали после того, как прибывшие специалисты установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Сначала людей разместили в пункте временного обогрева, но вскоре разрешили вернуться домой.

«Тщательная проверка работоспособности общедомовой системы электроснабжения нарушений в эксплуатации не выявила. Проблемы с проводкой были выявлены в нескольких жилых помещениях: в квартире, где произошел пожар, и той, что располагается этажом ниже, из-за залития после тушения огня», - сообщили в управляющей компании.

Утверждается, что специалисты обнаружили отсутствие заземления некоторых электроприборов, пишет РИА Новости.

«Так, в одном из жилых помещений, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом», - добавили в компании.

По данным специалистов, в двух подъездах дома уже начали полностью менять электропроводку.