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«Россия - спортивная держава»: как прошел международный форум в Нижнем Новгороде

Диана Сирази
19:08 10.10.2019
На международном форуме Владимир Путин заявил, что в России стали больше заниматься спортом и меньше пить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России стали больше заниматься спортом и меньше пить крепкий алкоголь. Заявил об этом Владимир Путин на международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.

Президент РФ посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», где увидел новейшие приборы, на которых можно одновременно проверить и состояние здоровья, и свой уровень спортивной подготовки. Специальную инновационную площадку для хоккеистов, которую нужно пройти на время и не ошибиться.

Форум «Россия - спортивная держава» открыл Владимир Путин. Президент начал с острого вопроса, связанного с допинг-скандалами. Он заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке и в полном объеме выполняет требования WADA.

Напомним, что в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о запуске процедуры по лишению статуса Российского антидопингового агентства. Подобное решение WADA приняло после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой якобы были обнаружены несоответствия. Министерство спорта направило WADA письмо с подробным разъяснением ситуации по делу московской лаборатории, российские эксперты ответили более чем на 31 претензию.

«Мы в постоянном контакте с Международным Олимпийским и Параолимпийским     комитетом, с профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы, где наши эксперты задействованы в разработке новейших европейских программ и конвенций. Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом», - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин осмотрел на выставке стенд Федерации бокса России и пообщался со спортсменами. Главе государства спортсмены вручили бриллиантовую боксерскую перчатку и пригласили к себе на тренировку.

На форуме поднимался вопрос о том, как привлечь еще больше молодежи к спорту. По плану, к 2024 году физкультурой должны регулярно заниматься 55% населения страны. Сейчас пока 30%. Кроме того, в Башкортостане к запустят новую программу «Сельский тренер», в рамках которой каждый, кто отправится работать в районы, получит 600 тысяч рублей. А в Иркутской области и Крыму запланировано строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

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