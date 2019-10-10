В Нижнекамске горит торговый центр: видео
В строящемся павильоне ТЦ вспыхнули стройматериалы, в результате чего образовалось густое задымление.
© Видео: tatar.inform krim, youtube © Фото: tatar.inform krim, youtube
В Нижнекамске в торговом центре «Старт» произошел пожар. Очевидцы сняли ЧП на видео и разместили кадры в Сети.
По информации МЧС РФ по республике Татарстан, в строящемся павильоне ТЦ вспыхнули строительные материалы, в результате чего образовалось густое задымление.
Администрация торгового центра до прибытия спасателей собственными силами произвела эвакуацию посетителей. В результате происшествия никто не пострадал.
Также работники ТЦ смогли самостоятельно потушить пламя, однако позже произошло повторное возгорание. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Площадь пожара уточняется.