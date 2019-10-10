Фура протаранила микроавтобус под Калугой: видео с места

Крупное ДТП произошло в Калужской области на 202 километре федеральной трассы М-3 «Украина». Там грузовой автомобиль протаранил пассажирский микроавтобус. Кадры с места аварии опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло из-за того, что водитель микроавтобуса не успел развернуться, в результате чего в транспортное средство влетела фура.

«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону Москвы, начал отъезжать от обочины, чтобы развернуться. После этого произошло столкновение с автомобилем Scania, двигавшемся попутно», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В настоящий момент известно о четырех погибших и шести пострадавших в результате ДТП.

Предположительно, в салоне микроавтобуса могли находиться туристы из Белоруссии.