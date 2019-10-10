В МВД назвали сумму штрафа для родителей курящих подростков

В министерстве внутренних дел предложили штрафовать родителей, чьи дети курят, на сумму от 1,5 до двух тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что такой штраф взят по аналогии «с поддержанным МВД административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения».

Ранее стало известно, что в России планируют ввести административную ответственность «за потребление табака несовершеннолетними». Протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, в котором указана инициатива о наказании для родителей, подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Инициативу по введению штрафов для взрослых за курящих детей уже осудили в родительском сообществе, в котором утверждают, что подобное поведение подростков не всегда является недоработкой семьи.

В свою очередь, в МВД уточнили, что ответственность за нарушение данного запрета не установлена законодательно, из-за чего снижается профилактика курения у подростков, передает ТАСС.