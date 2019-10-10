Зеленский отказал Донбассу в автономии

Автономия для Донбасса в законе об особом статусе предусмотрена не будет. Об этом во время пресс-марафона в четверг заявил Владимир Зеленский. Однако, по его словам, смысла обсуждать документ без его текста нет.

«Что касается закона об особом статусе, мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное — говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», – заявил Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что Киев может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса до Нового года. Но, добавил Зеленский, на это случай у него есть «план Б», раскрывать который он отказался.