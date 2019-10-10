СМИ рассказали о воздушном флоте «Зоны-51»

У «Зоны-51», имеется свой собственный парк спасательных вертолетов HH-60U («Призрачные ястребы»). Об этом пишет издание The Drive со ссылкой на наблюдателей за таинственной американской военной базой в Неваде.

Как отмечается в статье, модель вертолета под буквой U, скорее всего, предназначена для вертолетного подразделения, который якобы как-то связан с Летно-испытательным центром ВВС и отрядом 3, занимающимися наблюдением за операциями с «эксплуатацией иностранной техники», проверкой не американских самолетов и систем, а также выполняющими «другие сверхсекретные обязанности» по летным испытаниям.

Как отмечает автор статьи, история появления моделей вертолетов HH-60U запутана и туманна, как и история «Зоны-51». К концу 2000-х годов для ВВС США стало очевидно, что их воздушный флот уже не справляется с современными вызовами. В 2011 году были выпущены вертолеты HH-60U, которые называли «минимально модифицированными» UH-60M. Но позже ВВС США приняли внезапное решение отправить четыре вертолета на базу в Неваде.

«Зона-51» является предметом многочисленных теорий заговора не только в США, но и во всем мире. По слухам, на секретной американской базе якобы находятся останки космических кораблей инопланетян, а также секретные лаборатории с пришельцами, над которыми спецслужбы США проводят опыты.