Трамп пригрозил Турции «тяжелым ударом» за «игру не по правилам» в Сирии

Президент США Дональд Трамп внимательно следит за операцией турецких военных в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter, отметив, что готов нанести «тяжелый удар» по Турции, если та будет «играть не по правилам».

«Я нанесу тяжелый удар по Турции финансово и путем санкций, если она будет играть не по правилам. Я внимательно наблюдаю», - предупредил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что хочет положить конец «бесконечным войнам» между Турцией и курдами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие, получившее название «Источник мира», будет направлено, прежде всего, против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия армии Турции сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога, с одной стороны, и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ