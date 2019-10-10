Путин назначил нового руководителя управления по вопросам госслужбы и кадров
В четверг руководители сменились в трех управлениях: по вопросам госслужбы, по обеспечению конституционных прав граждан и по информационному сопровождению.
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Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Травникова Максима Александровича начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности», - говорится в заявлении.
Ранее Травников возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан. Теперь должность займет Татьяна Локаткина, до назначения работавшая референтом в этом управлении.