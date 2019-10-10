Врач-онколог усомнился в «диагнозе» Заворотнюк

Прежде чем ставить диагноз и назначать терапию, необходимо собрать много информации, а также знать об индивидуальных особенностях организма человека. Так информацию о возможной болезни Анастасии Заворотнюк «Звезде» прокомментировал врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов.

По его словам, рак мозга, который, по информации СМИ, диагностировали у актрисы, - это не диагноз, а собирательное понятие. У каждого человека он проявляется по-разному - необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое.

В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя. Однако бороться за жизнь человека, по словам онколога, нужно всегда.

«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного - день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», - рассказал «Звезде» Соколов.

За состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк СМИ следят больше месяца. По неподтвержденной информации, у актрисы диагностировали глиобластому - форму рака мозга, от которой около четырех лет назад скончалась певица Жанна Фриске. Родственники и друзья Заворотнюк информацию о ее болезни не подтверждают и не опровергают. Сейчас, по сообщениям журналистов, у актрисы парализована правая часть тела. В четверг женщину якобы перевезли на каталке в медицинский центр, где ей будут восстанавливать утраченные двигательные навыки.