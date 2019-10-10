Три человека стали жертвами обстрела со стороны Сирии турецкого города Акчакале

Три человека, в том числе ребенок, погибли при обстреле сирийскими курдами турецкого Акчакале. Еще 52 человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении властей города.

Известно также о восьми погибших и десятках пострадавших в результате минометного удара еще по двум населенным пунктам в Турции. С сирийской стороны жертв намного больше. Военная операция Анкары на территории САР сегодня перешла в наземную фазу.

Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. Так прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров начало турецкой военной операции в САР. Теперь, по его словам, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога, с одной стороны, и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

Тем временем все большее число мировых держав высказывается против действий Анкары. По запросу европейских государств на экстренное заседание собирается Совбез ООН. В ответ Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция выпустит беженцев в Европу, если проводимую операцию Евросоюз признает вторжением.