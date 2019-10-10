Ушаков заявил, что Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», - сказал Ушаков.

Представитель Кремля выразил надежду, что процесс по разведению сил сдвинется «с мертвой точки», после чего «можно будет более конкретно» говорить о «сроках проведения саммита в "нормандском формате"».

Ушаков сказал, что 1 октября участники контактной группы поставили свои подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Подписи поставили все: представители Украины, самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, России и ОБСЕ.

Напомним, «формула Штайнмайера» предполагает закрепление за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и проведения выборов. Помощник президента сообщил, что у Кремля «вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать данную договоренность и процесс урегулирования».

Ушаков уточнил, что накануне саммита в «нормандском формате» необходимо согласовать «итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне». Он добавил, что «саммит ради саммита не нужен». Требуются «конкретные результаты по реализации минских соглашений».