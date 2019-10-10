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Центробанк сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт

Роман Захаров
17:30 10.10.2019
По данным регулятора, мошенникам удается успешно совершать свои преступления во многом благодаря низкому уровню «компьютерной гигиены» клиентов кредитных организаций.
Центробанк сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт
© Фото: Pixabay

Российский Центробанк выпустил отчет, в котором говорится о новом способе кражи денег с банковских карт. По сообщениям регулятора, теперь мошенники звонят гражданам с помощью технологии подмены телефонных номеров и, выдавая себя за работников кредитной организации, узнают у них информацию для последующего хищения денежных средств.

Как следует из документа ЦБ, представленного на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сейчас преступники могут менять свои номера на идентичные номера колл‐центров банков. Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере уже отправил на блокировку данные о 4936 номерах операторов мобильной связи и номерах в коде 8‐800.

Центральный банк подчеркивает, что мошенникам удается успешно совершать свои преступления во многом благодаря невысокому уровню «компьютерной гигиены» клиентов кредитных организаций, которые переходят по сомнительным ссылкам, скачивают зараженные приложения, а также пренебрегают уведомлениями антивирусов и их установкой в принципе.

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