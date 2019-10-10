Падение огромного моста на проезжающие автомобили в Китае попало на видео
О том, сколько человек пострадало во время происшествия, в настоящий момент неизвестно.
© Видео: livein_china, twitter; liutanghe, twitter © Фото: livein_china, twitter
В китайской провинции Цзянсу произошло обрушение моста. Переправа упала на проезжавшие под ней автомобили.
Пользователи Сети опубликовали видеозапись трагического инцидента. На кадрах видно, как огромная бетонная часть моста падает на машины, расплющивая их своей тяжестью.
О том, сколько человек пострадало во время происшествия, в настоящий момент неизвестно.