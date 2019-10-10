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В ДНР назвали причину затягивания процесса отвода сил в Донбассе

Лина Давыдова
17:28 10.10.2019
Несмотря на затягивание процесса отвода сил в Донбассе, говорить о его срыве пока рано, заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Разведение сил в Донбассе умышленно затягивается подконтрольной Киеву стороной. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По имеющейся у него информации, украинские подразделения готовы к отводу сил, однако команды к разведению они до сих пор не получили.

«Украинская сторона никаких мероприятий по отводу подразделений не выполняет. Она также не фиксирует и не оповещает нашу сторону о готовности к разведению сил и средств», - пояснил Якубов.

В то же время он отметил, что говорить о срыве отвода сил пока рано. На обсуждение есть еще один день, 11 октября. Если стороны не договорятся в этот срок, то процесс можно будет считать сорванным. 

«У нас есть еще завтрашний день, поэтому говорить о том, что разведение сорвано, я пока не могу», - сказал Якубов.

Девятого октября в ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности к началу отвода сил в Донбассе. Однако симметричного ответа от ВСУ получено не было. Сегодня была совершена еще одна попытка запустить этот процесс, но тоже безрезультатно.

Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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