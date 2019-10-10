«Не перестает удивлять»: продюсер радио «Звезда» поблагодарила Достоевского за победу на «Радиомании»

В Москве 9 октября прошла церемония награждения премии «Радиомания». Радио «Звезда» одержало победу в специальной номинации за литературно-музыкальную композицию по рассказу Федора Достоевского «Крокодил». Статуэтку «Золотой микрофон» журналистам вручил актер и режиссер Юлий Гусман.

Композиция, за которую радио получило награду, была написана по рассказу Федора Достоевского «Крокодил». Главный режиссер Тимур Милоянин и продюсер литературного вещания Мария Громкова, выйдя на сцену, поблагодарили всех, кто так или иначе поучаствовал в победе.

«Радио “Звезда” сегодня вне конкуренции, это очень приятно. Огромное спасибо академии, всем коллегам за поддержку, голосу проекта актеру Дмитрию Шиляеву, главному режиссеру и композитору Тимуру Милоянину и спасибо Федору Михайловичу Достоевскому – не перестает удивлять!», - сказала Громкова.

Напомним, в этом году в шорт-лист национальной премии попала новая программа «Звезды» - «Дело прошлое. Исторический детектив». Это своего рода радиореконструкция расследований запутанных криминальных историй, начиная со времен Древнего Рима.