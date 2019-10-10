Путин рассказал, как ему сломали нос

Президент РФ Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» вспомнил, что первым видом спорта, которым он начинал заниматься в детстве, был бокс. Глава государства рассказал, что ему сломали нос, который долго не заживал, из-за чего бокс пришлось оставить.

«У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло, и потом я перешел в другой вид спорта», - вспомнил Путин.

Президент осмотрел на выставке стенд Федерации бокса России и пообщался со спортсменами, которые вручили главе государства бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами боксеров.