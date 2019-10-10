Зеленский выступил против военного решения вопроса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного варианта возвращения Донбасса. Об этом он рассказал в четверг на встрече с журналистами. Украинский лидер пояснил, что не готов идти на человеческие жертвы ради этого.

«Я всегда говорил: если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет - люди, второй приоритет - территории. Я хочу попробовать благодаря "минскому" и "нормандскому" форматам найти пути», - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что введение в стране военного положения приведет только к хаосу. Также, по его мнению, альтернативы «формуле Штайнмайера», которая предусматривает предоставление ДНР и ЛНР особого статуса и проведение там местных выборов, в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе нет.