В Кремле призвали все стороны в Сирии проявить сдержанность на фоне операции Анкары

Все стороны в Сирии должны проявлять сдержанность на фоне начала операции Турции в САР. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, сейчас главное - не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию ситуации в стране.

«С учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги главным образом с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию, по продвижению политического процесса», - сказал он.

Ушаков также добавил, что пока Москва и Дамаск договорились о новом разговоре главы РФ Владимира Путина и президента САР Башара Асада для обсуждения военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.

Девятого октября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Она получила название «Родник мира». По словам Эрдогана, целью этой операции является борьба против террористов.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить действия в Сирии. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, призвав турецких военных действовать осторожно и проявлять сдержанность.