Турецкий суд освободил трех подозреваемых по делу об убийстве посла РФ

В Турции прошло очередное заседание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Суд постановил освободить трех обвиняемых из-под стражи.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявший в дипломата полицейский Мевлют Алтынташ был ликвидирован на месте.

В громком деле было 28 подозреваемых. Сегодня судья постановил освободить троих. Тимура Озкана, организатора выставки, на которой произошла трагедия, и двух сокурсников Алтынташа по полицейской академии, Серджана Башара и Каана Бюльбюля. Ходатайства остальных подозреваемых были судом отклонены.

Судебный процесс по громкому делу начался в начале января текущего года. Дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. В ходе первых слушаний все подозреваемые отвергали свою причастность к преступлению и предъявленные им обвинения. Очередное судебное заседание назначено на 29 ноября, передает РИА Новости.