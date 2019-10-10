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Турция пригрозила Европе открыть границу для беженцев

Тамара Астапенкова
15:05 10.10.2019
По словам Эрдогана, действия республики критикуют многие европейские и арабские страны, а также США и ООН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе, что откроет границы для беженцев, если западные страны будут называть военную операцию Анкары оккупацией. Сейчас действия Турции критикуют многие европейские и арабские страны, а также США и ООН. 

Сейчас по договоренности с Евросоюзом Турция содержит у себя более 3,5 миллиона сирийских беженцев. Эрдоган сообщил, что турецкая армия уже ликвидировала 109 террористов, и пообещал, что ИГ* больше не возродится после операции, с начала которой ВС Турции нанесли удары по 181 цели. Из Сирии поступает информация о том, что жертвами турецких атак уже стали восемь мирных жителей, около 20 получили ранения. 

Российские военные находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами по вопросам операции, которую на севере Сирии проводит Анкара. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации и намерена добиваться начала диалога между Дамаском и Анкарой.

*ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ

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