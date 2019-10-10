Турция пригрозила Европе открыть границу для беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе, что откроет границы для беженцев, если западные страны будут называть военную операцию Анкары оккупацией. Сейчас действия Турции критикуют многие европейские и арабские страны, а также США и ООН.
Сейчас по договоренности с Евросоюзом Турция содержит у себя более 3,5 миллиона сирийских беженцев. Эрдоган сообщил, что турецкая армия уже ликвидировала 109 террористов, и пообещал, что ИГ* больше не возродится после операции, с начала которой ВС Турции нанесли удары по 181 цели. Из Сирии поступает информация о том, что жертвами турецких атак уже стали восемь мирных жителей, около 20 получили ранения.
Российские военные находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами по вопросам операции, которую на севере Сирии проводит Анкара. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации и намерена добиваться начала диалога между Дамаском и Анкарой.
*ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ