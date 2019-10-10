Школьник с прической Ибрагимовича выведет на поле судью матча Россия - Шотландия

Красноярский четвероклассник, ставший известным из-за скандала с прической под Златана Ибрагимовича, сегодня выведет на поле судью матча отборочного цикла Евро-2020 Россия - Шотландия.

Ранее появилась информация, что в одной из школ Красноярска директор и завуч пытались заставить сменить прическу четвероклассника, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал хвостик на затылке, чтобы быть похожим на известного футболиста Златана Ибрагимовича. Администрация предложила мальчику даже перейти на домашнее обучение.

После публикаций в СМИ в скандал вмешались прокуратура и федеральное министерство, которое указало, что школьная администрация не имеет права запрещать ученику посещать занятия из-за внешнего вида.

Поддержал мальчика и капитан сборной России Артем Дзюба, который до этого заступался за юного фаната. Футболист встретился с четвероклассником на тренировочной базе в Новогорске, пообщался с ним и попил чаю.