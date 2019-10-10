Бомба и нацистская атрибутика: опубликованы кадры задержания готовившего теракт в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видео задержания в городе Саки в Крыму российского гражданина, готовившего теракт в одном из административных зданий республики. По данным спецслужбы, мужчина является приверженцем нацистской идеологии и участником украинских экстремистских организаций.

В гараже у задержанного были найдены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.

Следственным подразделением Управления ФСБ по Крыму и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, которые предусматривают ответственность за подготовку к совершению террористической атаки и незаконное изготовление взрывных устройств.

В настоящий момент правоохранители продолжают работу с задержанным.