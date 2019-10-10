Зеленский объяснил, почему он не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

Владимир Зеленский не готов публиковать расшифровки своих переговоров с мировыми лидерами. Об этом украинский президент заявил в четверг, 10 октября, во время пресс-марафона.

«Я Верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-то канала. Я не занимаюсь пиаром. У меня нет никаких намерений нарушать красные линии, но тактика - это тактика, стратегия - это стратегия, и я не обязан показывать всем свои переговоры с лидерами каких-либо стран. Это что-то новое», - сообщил Зеленский.

Кроме этого, украинский президент добавил, что власти страны готовы сотрудничать с США по расследованию дела Байдена-младшего.

Ранее в США из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся скандал. Утверждалось, что в этой беседе американский лидер якобы попросил своего украинского коллегу провести расследование в отношении сына главного соперника Трампа на предстоящих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению главы Белого дома, Хантер Байден был причастен к коррупционным схемам во время работы в украинской энергетической компании Burisma Group.