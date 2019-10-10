Китайское НЛО: в КНР впервые показали дисколет

Китайские конструкторы на крупнейшей выставке вертолетов China Helicopter Exposition - 2019 показали необычный экспонат.

На одном из стендов выставили макет летательного аппарата под названием «дисколет». Предполагается, что устройство во время полета сможет разгоняться до 650 километров в час.

Фотографии с выставки разлетелись по социальным сетям. По форме аппарат похож на летающую тарелку, на которой, по слухам, передвигаются инопланетяне.

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Выставка China Helicopter Exposition - 2019 открылась в Тяньцзине на севере Китая 10 октября и продлится до 13 октября. На ней будут представлены китайские служебные вертолеты Z-20 средней грузоподъемности.