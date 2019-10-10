Нобелевскую премию по литературе получили Петер Хандке и Ольга Токарчук

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2019 и 2018 год. Номинантами стали австрийский писатель Петер Хандке и его коллега из Польши Ольга Токарчук.

В текущем году были объявлены имена двух номинантов потому, что вручение премии за 2018 год был отменено из-за секс-скандала в комитете, в котором был замешан супруг одной из членов академии Жан-Клод Арно. Его обвинили в домогательствах и разглашении списка лауреатов. После этого несколько членов академии уволились, а общественное доверие к премии было подорвано.

Трансляция церемонии велась на официальном сайте комитета. Ранее сообщалось, что на премию претендовал в том числе российский писатель Людмила Улицкая. Кроме того, одним из номинантов был Харуки Мураками.

Одним из самых скандальных решений комитета можно назвать присуждение нобелевской премии по литературе американскому музыканту Бобу Дилану в 2016 году.

Русскоязычный автор получал Нобелевскую премию по литературе в последний раз в 2015 году. Тогда ей была удостоена советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Петер Хандке родился в 1942 году в австрийской провинции Каринтия в Гриффене. Учился в католической школе для мальчиков, а затем в Грацском университете, где изучал право. После выхода в свет первого романа, Хандке оставил учебу, став профессиональным писателем. Одни из самых популярных произведений писателя - «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Медленное возвращение домой».