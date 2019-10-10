Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками

Руководитель Института мировых цивилизаций (ИМЦ) запретил актрисе Наталье Бочкаревой заниматься с детьми в стенах вуза. Как рассказал Олег Слободчиков, он решил прекратить деловые отношения с артисткой после скандала с найденными у нее наркотиками.

По словам руководителя ИМЦ, институт занимается не только обучением, но и воспитательной работой со студентами. На базе вуза есть театральная и танцевальная студии, команда КВН, спортивные клубы и секции.

«И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия еще с несколькими группами детей. То есть она работала у нас», - объяснил ректор в разговоре с «360».

Слободчиков добавил, что история с найденными у актрисы наркотиками не вписалась в воспитательную политику учебного заведения.

В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что похожую на Бочкареву женщину задержали с наркотиками в Москве. Сама актриса эту информацию категорически отрицает.