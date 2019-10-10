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Хакеры взломали интернет-страницу самого цифрового российского села

Алексей Алексеев
14:23 10.10.2019
Благодаря аккаунту в социальной сети о далеком селе узнали туристы со всего мира.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

У села Тюлюк в Челябинской области появился собственный аккаунт в Instagram. Инициатор - местный житель, которого односельчане знают как дядю Сашу. Мужчина давно прославился своими провокационными постами, которые он размещал на стенах собственного дома. Правда, оценить деревенский креатив могли только соседи да редкие туристы. Сейчас аудитория намного больше, а сам дядя Саша - интернет-звезда.

Но беда пришла откуда не ждали. Хакеры взломали сельский аккаунт, пропали все лайки и комментарии. Местные жители расстроены, так как за короткое время о селе на Урале узнали по всему миру. В него поехали многочисленные туристы. И доказательство тому - книга отзывов местного музея

«Вот на китайском, к сожалению, китайского не знаю. Вот английский, вот немецкий», - демонстрирует записи местный житель Игорь Гузов.

О пропаже аккаунта решили сообщить в полицию, и статья в Уголовном кодексе РФ подходящая нашлась, только вот в местном отделении не сразу поняли, о чем вообще идет речь. 

«Отделение города Юрюзани до сих пор не оснащено Интернетом, соответствующих специалистов нет. Поэтому отправили всю информацию и всю технику в Челябинск для проведения экспертизы», - сетует администратор Елена Гузова.

Теперь администрация группы вместе с полицией гадают, кому понадобилось взламывать страницу крохотного села. Возможно, ответ в контенте, который размещали селяне.

Больше всего просмотров набрал пост с хештегом #лишьбыдоехать. Речь в нем о дороге до Тюлюка. На этой грунтовке без колес остался не один автомобиль. Но достучаться до местной администрации не получилось.

«Администрация закрыта, причем это уже наша вторая попытка. Мы приходили утром, сейчас ближе к обеду, но, к сожалению, дверь закрыта», - разводит руками Гузова.

Но, несмотря на все неудобства, в Тюлюк продолжают приезжать туристы, а на неудачи стараются смотреть философски. 

«Единственное, путь очень долгий, тяжелый, но впечатления классные. Это место обладает своей энергетикой, и когда ты добираешься до горы, кажется, что после всех испытаний твои желания сбудутся», - признается туристка Гузель Имаева.

Тем временем местные жители всерьез задумались о привлечении специалистов по кибербезопасности. Чтобы уже никакая хакерская атака не помешала миру узнать об этом месте на Южном Урале и о людях, которым не нужны ни фильтры, ни маски.

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