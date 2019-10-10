Тюменский учитель набросился на детей с кулаками во время урока: видео

В поселке Боровской под Тюменью учитель набросился на детей во время урока. Он нецензурно выражался и раздавал ученикам тумаки.

Видеозапись произошедшего попала в Сеть. На ней разъяренный учитель ходит между партами, кричит и набрасывается на детей. Предположительно, инцидент случился на уроке ОБЖ в девятом классе.

По факту произошедшего прокуратура Тюменского района начала проверку. Ее сотрудники оценят действия учителя и администрации школы с правовой точки зрения. Самого педагога от работы отстранили, пишет сайт «Комсомольской правды».

Ранее в Якутии учитель английского языка уволилась по собственному желанию после происшествия в школе. Педагог угрожала «спустить шкуру» с ребенка, потерявшего тетрадь, и попала на видео.