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В ЛНР заявили о срыве отвода сил бойцами ВСУ

Ян Брацкий
13:06 10.10.2019
Со стороны украинских позиций так и не была запущена белая сигнальная ракета - знак готовности к отводу сил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Отвод сил и средств в районе населенного пункта Золотое вновь сорван украинской стороной. Об этом заявили представители Народной милиции ЛНР.

Представители самопровозглашенной республики запустили в небо белую сигнальную ракету - знак готовности к отводу сил, но так и не дождались симметричного ответа с украинской стороны.

Это не первая попытка начать отвод сил в регионе после достигнутых договоренностей на недавней встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне в районе Петровского в Донбассе ополченцы запустили две сигнальные ракеты, информирующие о готовности возобновить разведение сил и средств. Однако со стороны украинских силовиков ответных действий так и не последовало.

Попытались начать отвод сил и в ЛНР. Сигнальная ракета была запущена в районе Золотого, но и там ополченцы не дождались ответа со стороны ВСУ.

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