В ЛНР заявили о срыве отвода сил бойцами ВСУ

Отвод сил и средств в районе населенного пункта Золотое вновь сорван украинской стороной. Об этом заявили представители Народной милиции ЛНР.

Представители самопровозглашенной республики запустили в небо белую сигнальную ракету - знак готовности к отводу сил, но так и не дождались симметричного ответа с украинской стороны.

Это не первая попытка начать отвод сил в регионе после достигнутых договоренностей на недавней встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне в районе Петровского в Донбассе ополченцы запустили две сигнальные ракеты, информирующие о готовности возобновить разведение сил и средств. Однако со стороны украинских силовиков ответных действий так и не последовало.

Попытались начать отвод сил и в ЛНР. Сигнальная ракета была запущена в районе Золотого, но и там ополченцы не дождались ответа со стороны ВСУ.