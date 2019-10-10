Бывший сотрудник Пентагона арестован за передачу секретных данных СМИ

По обвинению в передаче секретных данных журналистам в американском штате Вирджиния арестован бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Генри Фрез. Обвинительный акт опубликован на сайте Министерства юстиции.

«Фрез был пойман с поличным во время раскрытия секретной информации о национальной безопасности страны сотрудникам СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Генри Фрез работал аналитиком в контртеррористическом отделе разведывательного управления Пентагона. Засекреченные материалы, касающиеся систем вооружения неназванного иностранного государства, мужчина сообщал одной из журналисток, с которой поддерживал «романтические отношения». Всего за два года, по данным следствия, обвиняемый передал 6 секретных отчетов, информацию из которых использовали как минимум в восьми статьях.

Разоблачить Фриза удалось с помощью прослушки и записи телефонных звонков. В настоящее время мужчина отстранен от должности, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.