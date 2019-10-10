В родительском сообществе раскритиковали идею штрафов за курение детей

В родительском сообществе выступили против инициативы введения штрафов для взрослых за курение их детей. Такое поведение подростков нельзя называть абсолютной недоработкой семьи, сказала в беседе со «Звездой» глава сообщества родителей Одинцовского района Московской области Марианна Кристалинская.

«Мы живем в современном обществе… говорить, что здесь только родители не дорабатывают, достаточно сложно. В определенном возрасте родители не могут стопроцентно контролировать 24 часа в сутки то, что делает ребенок», - считает она.

Кристалинская добавила, что традиционные меры - пропаганда здорового образа жизни, профилактические беседы и занятия, наглядная агитация против курения - работают гораздо лучше.

«Например, мы с детьми ходили в музей… Там была выставлена картина, где было видно наглядно, что представляют собой легкие курильщика… Когда ты на самом деле видишь, что это, то количество смолы, которая оседает (в легких), достаточно страшно. Это вызывает реакцию, которой нам как раз и хочется добиться - определенное осознание и страх от того, что на самом деле может быть», - пояснила она.

Идею ввести ответственность для родителей несовершеннолетних курящих детей обсуждают в российском правительстве. Новая норма может появиться уже в одной из следующих редакций Кодекса об административных правонарушениях.