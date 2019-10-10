ФСБ России задержала в Крыму готовившего взрыв мужчину. Сотрудники спецслужб подозревают его в причастности к украинским экстремистским организациям. Кроме того, задержанный является приверженцем нацистской идеологии. На территории полуострова он готовил теракт в одном из административных зданий.

«Федеральной службой безопасности России в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», - сообщает сайт «Комсомольской правды».

В гараже, который принадлежит мужчине, оперативники обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, необходимые компоненты для изготовления еще одной бомбы и бутылки с зажигательной смесью.