Самолет застрял «вверх ногами» в австрийских Альпах
В самолете находились пилот и пассажир, которые не пострадали в результате крушения.
© Видео: TeleUnica, facebook © Фото: Teleunika, facebook
Легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника в итальянских Альпах. Воздушное судно перевернулось, и его пилота выбросило из кабины. Мужчина отделался испугом и несколькими ушибами. Кроме него, в салоне самолета находился один пассажир, который не пострадал, сообщает BBC.
Инцидент произошел на курорте Прато Валентино в минувшую субботу, но спасательные службы обнародовали информацию только сейчас. Что привело к крушению, не установлено. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, насколько самолет был готов к вылету и обладал ли пилотировавший его мужчина необходимыми навыками.