Самолет застрял «вверх ногами» в австрийских Альпах

Легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника в итальянских Альпах. Воздушное судно перевернулось, и его пилота выбросило из кабины. Мужчина отделался испугом и несколькими ушибами. Кроме него, в салоне самолета находился один пассажир, который не пострадал, сообщает BBC.

Инцидент произошел на курорте Прато Валентино в минувшую субботу, но спасательные службы обнародовали информацию только сейчас. Что привело к крушению, не установлено. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, насколько самолет был готов к вылету и обладал ли пилотировавший его мужчина необходимыми навыками.