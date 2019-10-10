Глава МИД Турции провел телефонную беседу с Помпео
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Центральной темой беседы стало начало операции «Источник мира» на севере Сирии.
Информацию о переговорах политиков подтвердил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.
«Наш министр провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео», - цитирует его РИА Новости.
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Она началась с воздушной атаки - первые удары турецких ВВС пришлись по городу Рас эль-Айн.
По словам Эрдогана, операция, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.
*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ