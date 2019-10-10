Экипаж Дамира Юсупова рассказал о встрече со спасенными пассажирами

Экипаж Airbus 321, которым управлял пилот-герой Дамир Юсупов, поделился впечатлениями от встречи со спасенными пассажирами. Мероприятие состоялось в аэропорту Жуковский, откуда воздушное судно вылетело в Крым 15 августа.

«Здесь началась новая история», - написала в своем Instagram стюардесса Александра Ермакова.

© sanechka.ermakova, Instagram

Другая стюардесса Алия Слякаева в той же социальной сети написала, что встреча прошла очень тепло и экипажу «повезло с пассажирами».

«Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность, и спасибо за наше с вами сегодня: за теплую встречу и добрые слова», - добавила она.

© sanechka.ermakova, Instagram

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Это случилось 15 августа. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, не открывая шасси. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания героев России посадившим самолет командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.