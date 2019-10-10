Пенсионный фонд спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тысячи рублей в 2020 году, то есть примерно на тысячу рублей больше, чем сейчас. Об этом на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тысячи рублей с увеличением до 18,3 тысячи рублей в 2022 году», - сказал он.

Дроздов добавил что по закону индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021-м, 5,9% - в 2022-м. По словам главы ПФР, в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем - 3%, в 2021 и 2022 годах - по 4%.

С 1 января 2020 года выплаты по государственному пенсионному обеспечению, среди которых большинство социальных, будут проиндексированы на 7%, подчеркнул Дроздов. В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9764 рубля, передает РИА Новости.

«После увеличения это 10320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера», - уточнил он.

Индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 миллиардов рублей в 2020 году и затронет более 15 миллионов человек, отметил Дроздов.